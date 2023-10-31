На знак протесту — Болівія розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем
Президент Болівії Ево Моралес заявив, що країна розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем. Це відбулося на знак протесту проти військової операції в секторі Газа.
Про це пише Reuters.
За словами Моралеса, "злочини уряду Ізраїлю підривають мир і стабільність".
Крім того, він зазначив, що Болівія буде домагатися притягнення до відповідальності ізраїльського прем'єр-міністра Ехуда Ольмерта і його уряд в Міжнародному кримінальному суді.
"Поряд з багатьма іншими країнами та міжнародними організаціями ми закликаємо докласти необхідних зусиль для захисту людських життів", — сказав Моралес.
Прикметно, що на тлі цього напередодні союзник Болівії венесуельський лідер Уго Чавес видворив з країни посла Ізраїлю.
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