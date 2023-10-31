На знак протесту — Болівія розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем

Президент Болівії Ево Моралес. Фото - BBC News

Президент Болівії Ево Моралес заявив, що країна розриває дипломатичні відносини з Ізраїлем. Це відбулося на знак протесту проти військової операції в секторі Газа.

Про це пише Reuters.

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За словами Моралеса, "злочини уряду Ізраїлю підривають мир і стабільність".

Крім того, він зазначив, що Болівія буде домагатися притягнення до відповідальності ізраїльського прем'єр-міністра Ехуда Ольмерта і його уряд в Міжнародному кримінальному суді.

"Поряд з багатьма іншими країнами та міжнародними організаціями ми закликаємо докласти необхідних зусиль для захисту людських життів", — сказав Моралес.

Прикметно, що на тлі цього напередодні союзник Болівії венесуельський лідер Уго Чавес видворив з країни посла Ізраїлю.

Як розгортаються події на Близькому Сході

Військові Ємену оголосили про запуск ракет і дронів у напрямку Ізраїлю, формально заявивши про початок війни.

Тим часом час слухань у Сенаті державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що ситуації в Україні та Ізраїлі тісно пов’язані між собою. Зокрема, через деструктивну роль Ірану і Росії.