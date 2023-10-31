В знак протеста — Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Израилем. Это произошло в знак протеста против военной операции в секторе Газа.
Об этом пишет Reuters .
По словам Моралеса, "преступления правительства Израиля подрывают мир и стабильность".
Кроме того, он отметил, что Боливия будет добиваться привлечения к ответственности израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта и его правительства в Международном уголовном суде.
"Наряду со многими другими странами и международными организациями мы призываем приложить необходимые усилия для защиты человеческих жизней ", — сказал Моралес.
Примечательно, что на этом фоне союзник Боливии венесуэльский лидер Уго Чавес выдворил из страны посла Израиля.
Как разворачиваются события на Ближнем Востоке
Военные Йемена объявили о запуске ракет и дронов в направлении Израиля , формально заявив о начале войны.
Между тем, время слушаний в Сенате государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что ситуации в Украине и Израиле тесно связаны между собой. В частности, из-за деструктивной роли Ирана и России.
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