ХАМАС пообещал освободить часть заложников — когда это может произойти

Операция в секторе Газа. Фото: AP

Боевики палестинской террористической организации ХАМАС заявили, что готовы отпустить некоторых иностранных заложников, которых держат в секторе Газа. Их могут освободить через несколько дней.

Об этом пишет Al-Jazeera.

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По словам спикера так называемых "Бригад Аль-Кассам" Абу Обейда, заложников действительно могут отпустить уже вскоре, однако не всех.

До этого в израильской армии сообщалось, что террористы ХАМАС содержат в секторе Газа 245 заложников.

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке

Израильские вооруженные силы уничтожили в секторе Газа командира батальона ХАМАСа "Центральная Джабалия" Ибрагима Биари. Он причастен к атаке на Израиль 7 октября.

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Израилем . Это произошло в знак протеста против военной операции в секторе Газа.

В то же время, во время слушаний в Сенате государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что ситуации в Украине и Израиле тесно связаны между собой.