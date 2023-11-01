ХАМАС пообещал освободить часть заложников — когда это может произойти
Боевики палестинской террористической организации ХАМАС заявили, что готовы отпустить некоторых иностранных заложников, которых держат в секторе Газа. Их могут освободить через несколько дней.
Об этом пишет Al-Jazeera.
По словам спикера так называемых "Бригад Аль-Кассам" Абу Обейда, заложников действительно могут отпустить уже вскоре, однако не всех.
До этого в израильской армии сообщалось, что террористы ХАМАС содержат в секторе Газа 245 заложников.
Что известно о ситуации на Ближнем Востоке
Израильские вооруженные силы уничтожили в секторе Газа командира батальона ХАМАСа "Центральная Джабалия" Ибрагима Биари. Он причастен к атаке на Израиль 7 октября.
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Израилем . Это произошло в знак протеста против военной операции в секторе Газа.
В то же время, во время слушаний в Сенате государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что ситуации в Украине и Израиле тесно связаны между собой.
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