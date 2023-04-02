Глава Чечні Рамзан Кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров висловив затяті слова на адресу Президента України Володимира Зеленського. Вони засуджують рішення Зеленського запровадити санкції проти родичів ворогів, включаючи дітей.

Про це Кадиров написав у Telegram.

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Автор тексту висловлює свій протест проти таких вчинків та припускає, що це лише початок більш серйозних та жорстоких дій у бік населення України.

Текст також містить погрози на адресу Зеленського та закликає його до втечі. Автор каже, що народ скоро викурить Президента, який, на його думку, накопичив величезну кількість грошей та вбив багато українців.

Слід зазначити, що використання такої агресивної та загрозливої риторики не є прийнятним способом вирішення конфліктів та суперечить основним принципам поваги до прав людини та дотримання законів. Такі висловлювання можуть призвести до подальшого посилення конфлікту та насильства, що є неприпустимим.

Глава Чеченської республіки та соратник російського диктатора путіна Рамзан Кадиров продемонстрував російській телепропагандистці Ользі Скабеєвій пістолет. Чеченський лідер заявив, що підготував цю зброю "для Зеленського".