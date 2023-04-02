Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал яростные слова в адрес Президента Украины Владимира Зеленского. В них осуждается решение Зеленского ввести санкции против родственников врагов, включая детей.

Об этом Кадыров написал в Telegram.

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Автор текста выражает свой протест против таких поступков и предполагает, что это только начало более серьезных и жестоких действий в сторону населения Украины.

Текст также содержит угрозы в адрес Зеленского и призывает его к бегству. Автор говорит, что народ скоро выкурит Президента, который, по его мнению, накопил огромное количество денег и убил много украинцев.

Следует отметить, что использование такой агрессивной и угрожающей риторики не является приемлемым способом решения конфликтов и противоречит основным принципам уважения к правам человека и соблюдению законов. Такие высказывания могут привести к дальнейшему усугублению конфликта и насилию, что недопустимо.

Глава Чеченской республики и соратник российского диктатора путина Рамзан Кадыров продемонстрировал российской телепропагандистке Ольге Скабеевой пистолет. Чеченский лидер заявил, что подготовил это оружие "для Зеленского".