Кається і хоче дивитися мультики: фігурантка "справи Владлена Татарського" дала інтерв'ю із СІЗО

Дар'ї Треповій загрожує 20 років колонії. Фото: агентство "Москва"

Мешканка Санкт-Петербурга Дар'я Трепова, яка подарувала "воєнкору" Владлену Татарському статуетку з вибухівкою, вперше поспілкувалася з журналістами. Зараз дівчина перебуває у СІЗО, їй загрожує 20 років колонії.

Трепова розповіла журналістам видання "Ротонда", що "страшенно шкодує про те, що сталося".

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"Над усе хочеться померти. Раз по раз прокручую всі події в голові. Каньє Вест якось сказав: "Не мир я приніс вам, але меч" (насправді ці слова належить не реперу Каньє Весту, а Ісусу Христу, — ред.) І я все думаю, як так вийшло, що я не помітила меча у своїх руках. Чому легко повірила, що в посилці, яку мене попросили передати, немає нічого небезпечного", — сказала Трепова.

"Мама кричала, що вб'є мене"

За словами дівчини, вона завжди дотримувалася пацифістської позиції.

"Я страшенно шкодую про те, що сталося, молюся за здоров'я постраждалих і постараюся організувати збір коштів на відновлення жертв трагедії. Щоб мої жалощі не виглядали цинічно, додам, що залишилася живою, судячи з усього, суто випадково", — заявила вона.

Також Трепова розповіла, що була шокована, коли побачила кадри штурму своєї квартири.

"Після події, як тільки зрозуміла, що трапилося — одразу написала мамі, вибачилася, бо розуміла, що мене шукатимуть і прийдуть до неї… У Слідкомі оперативники говорили, що вона кричала, що вб'є мене, коли її вели на допит. Від цього мені теж хотілося померти. Ще СОБР їздив до мого дідуся, йому за 80. Оперативники сказали, що мама поїхала з ними, щоб він не був один. У СК мені дали зателефонувати мамі, але вона не взяла телефон", — сказала Трепова.

Умови у СІЗО

Як розповіла Трепова, перші 10 днів вона була у камері сама.

"Спочатку в мене не було ні книжки, ні сигарет. Вдень не можна спати під ковдрою. У камері холодно. Я вкривалася курткою і дивилася в стіну... Сумно, що я більше не зможу лежати вдома і дивитись мультики з сестрою", — поскаржилася дівчина.

З її слів, зустрітися з адвокатом їй досі не дали.

"У Лефортово майже не пускають захисників. Із СК приходили 3-4 рази, а з адвокатом я не бачилася досі", — розповіла Трепова.

Нагадаємо, 2 квітня "воєнкор" Максим Фомін, відомий під псевдонімом Владлен Татарський, загинув внаслідок вибуху в кафе на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга. Також постраждали кілька десятків людей, що прийшли на "творчий вечір", який Татарський проводив у кафе.

Імовірно, вибухівка була закладена в гіпсову статуетку, яку Дар'я Трепова принесла в кафе і подарувала "воєнкору".

Наразі Треповий інкримінують статтю про теракт, скоєний організованою групою, який спричинив смерті людини, а також незаконне носіння вибухових пристроїв. Сама дівчина стверджує, що не знала про закладену вибухівку. За її словами, її попросили передати статуетку Татарському і сказати кілька слів "про героїв ПВК".

Трепова стверджує, що за це їй обіцяли місце редактора в одному з медіаресурсів у Києві, проте про саме який медіаресурс йдеться, дівчина не розповіла.

4 квітня Басманний суд Москви обрав Дар'ї Треповій запобіжний захід у вигляді 60 днів арешту.