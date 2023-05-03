Раскаивается и хочет смотреть мультики: фигурантка "дела Владлена Татарского" дала интервью из СИЗО

Дарье Треповой грозит 20 лет колонии. Фото: агентство "Москва"

Жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова, подарившая "военкору" Владлену Татарскому статуэтку со взрывчаткой, впервые пообщалась с журналистами. На данный момент девушка находится в СИЗО, ей грозит 20 лет колонии.

Трепова рассказала журналистам издания "Ротонда", что "безумно сожалеет о произошедшем".

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"Больше всего хочется умереть. Раз за разом прокручиваю все события в голове. Канье Уэст как-то сказал: "Не мир я принес вам, но меч" (на самом деле эти слова принадлежит не рэперу Канье Уэсту, а Иисусу Христу, — ред.). И я все думаю, как так вышло, что я не заметила меча в своих руках. Почему легко поверила, что в посылке, которую меня попросили передать, нет ничего опасного", — сказала Трепова.

"Мама кричала, что убьет меня"

По словам девушки, она всегда придерживалась пацифистской позиции.

"Я безумно сожалею о произошедшем, молюсь о здоровье пострадавших и постараюсь организовать сбор средств на восстановление жертвам трагедии. Чтобы мое сожаление не выглядело цинично, добавлю, что осталась в живых, судя по всему, чисто случайно", — заявила она.

Также Трепова рассказала, что была в шоке, когда увидела кадры штурма своей квартиры.

"После происшествия, как только поняла, что случилось — сразу написала маме, извинилась, потому что понимала, что меня будут искать и придут к ней… В Следкоме оперативники говорили, что она кричала, что убьет меня, когда её вели на допрос. От этого мне тоже хотелось умереть. Ещё СОБР ездил к моему дедушке, ему за 80. Оперативники сказали, что мама поехала с ними, чтобы он не был один. В СК мне дали позвонить маме, но она не взяла телефон", — сказала Трепова.

Условия в СИЗО

Как рассказала Трепова, первые 10 дней она была в камере одна.

"Сначала у меня не было ни книжки, ни сигарет. Днем нельзя спать под одеялом. В камере холодно. Я укрывалась курткой и смотрела в стену... Грустно, что я больше не смогу лежать дома и смотреть мультики с сестрой", — пожаловалась девушка.

По ее словам, встретиться с адвокатом ей до сих пор не дали.

"В Лефортово почти не пускают защитников. Из СК приходили 3-4 раза, а с адвокатом я не виделась до сих пор", — рассказала Трепова.

Напомним, 2 апреля "военкор" Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, погиб в результате взрыва в кафе на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. Также пострадало несколько десятков человек, пришедший на "творческий вечер", который Татарский проводил в кафе.

Предположительно взрывчатка была заложена в гипсовую статуэтку, которую Дарья Трепова принесла в кафе и подарила "военкору".

На данный момент Треповой инкриминируют статью о теракте, совершенном организованной группой и приведшей к смерти человека, а также незаконное ношение взрывных устройств. Сама девушка утверждает, что не знала о заложенной взрывчатке. По ее словам, ее попросили передать статуэтку Татарскому и сказать пару слов "о героях ЧВК".

Трепова утверждает, что за это ей обещали место редактора в одном из медиаресурсов в Киеве, однако о именно каком медиаресурсе идет речь, девушка не рассказала.

4 апреля Басманный суд Москвы избрал Дарье Треповой меру пресечения в виде 60 дней ареста.