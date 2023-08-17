Казахстан заблокував сайт одного із російських пропагандистських телеканалів

Власник російського телеканалу "Царьград" Костянтин Малофєєв. Фото: Reuters

У Казахстані вирішили заблокувати доступ до сайту пропагандистського телеканалу РФ "Царьград". Причина — поширення екстремістських матеріалів на сайті.

Про це повідомили у Комітеті інформації Міністерства інформації та суспільного розвитку Республіки Казахстан.

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Підтвердження блокування сайту. Скриншот: РБК-Україна

Пропагандистські статті

Відомо, що до цього керівництво країни офіційно виносило приписи телеканалу "Царьград".

Доступ до сайту заблокували через матеріал під назвою "Казахські націоналісти тероризують російських жінок напередодні Дня Перемоги".

Що відомо про "Царьград ТВ"

За інформацією "РБК-Україна", цей інформаційний пропагандистський інтернет-телеканал заснував у 2015 році російський бізнесмен Костянтин Малофєєв.

На каналі співпрацюють з громадськими, культурними й релігійними організаціями РФ, а також із Російською православною церквою. В етерах каналу можна часто почути твердження, де підтримують Росію у війні з Україною.

Нагадаємо, раніше на телебаченні Казахстану ведучий однієї з передач заявив, що Північний Казахстан, Західний Сибір, Астраханські землі та Алтай історично були місцями проживання казахського народу. Ці регіони були населені тюркомовним народом задовго до приходу росіян, тому вважати їх частиною Росії можна лише як наслідок окупації.