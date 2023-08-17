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Казахстан заблокировал сайт одного из российских пропагандистских телеканалов

17 августа 2023 18:40
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Казахстан заблокировал сайт одного из российских пропагандистских телеканалов
Владелец российского телеканала "Царьград" Константин Малофеев. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Казахстане решили заблокировать доступ на сайт пропагандистского телеканала РФ "Царьград". Причина — распространение экстремистских материалов на сайте.

Об этом сообщили в Комитете информации Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

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Подтверждение блокировки сайта. Скриншот: РБК-Украина

Пропагандистские статьи

Известно, что до этого руководство страны официально выносило предписания телеканалу "Царьград".

Доступ к сайту заблокировали из-за материала под названием "Казахские националисты терроризируют российских женщин накануне Дня Победы".

Что известно о "Царьграде ТВ"

По информации "РБК-Украина", этот информационный пропагандистский интернет-телеканал основал в 2015 году российский бизнесмен Константин Малофеев.

На канале сотрудничают с общественными, культурными и религиозными организациями РФ, а также с Российской православной церковью. В эфирах канала часто говорят утверждения, где поддерживают Россию в войне с Украиной.

Напомним, ранее на телевидении Казахстана ведущий одной из передач заявил, что Северный Казахстан, Западная Сибирь, Астраханские земли и Алтай исторически были местами обитания казахского народа. Эти регионы были заселенные тюркоязычным народом задолго до прихода россиян, поэтому считать их частью России можно лишь в результате оккупации.

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