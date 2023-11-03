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Керівником МВС США вперше стала жінка

3 листопада 2023 09:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Керівником МВС США вперше стала жінка
Нова очільниця ВМС США Ліза Франкетті. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сенат США схвалив кандидатуру адмірала Лізу Франкетті на посаду керівника ВМС. Вона стала першою жінкою на цьому посту та першою членкинею Об’єднаного комітету начальників штабів.

Про це пише Радіо Свобода.

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Відомо, що раніше Франкетті, як офіцер ВМФ США, обіймала посаду директора зі стратегії, планів та політики з 2020 по 2022 рік, другого заступника начальника військово-морських операцій з розвитку бойових дій у 2020 році та командувача Шостого флоту США з 2018 по 2020 рік.

Попередник Франкетті адмірал Майк Гілдей пішов у відставку за вислугою років.

Також Сенат США схвалив кандидатуру генерала Девіда Олвіна на посаду голови ВПС США.

Олвін — пілот із понад 4600 годинами нальоту, у тому числі 100 — у бойових діях. Він раніше обіймав посаду заступника начальника штабу ВПС.

Нагадаємо, що Палата представників США ухвалила законопроєкт про військову допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів. Водночас згадки про Україну зовсім не було. 

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