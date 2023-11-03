Главой МВД США впервые стала женщина

Новая глава ВМС США Лиза Франкетти. Фото: Wikipedia

Сенат США одобрил кандидатуру адмирала Лизу Франкетти на должность руководителя ВМС. Она стала первой женщиной на этом посту и первой членом Объединенного комитета начальников штабов.

Об этом пишет Радио Свобода.

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Новая глава ВМС США

Известно, что ранее Франкетти, как офицер ВМФ США, занимала должность директора по стратегии, планам и политике с 2020 по 2022 год, второго заместителя начальника военно-морских операций по развитию боевых действий в 2020 году и командующего Шестого флота США с 2018 по 2020 год.

Предшественник Франкетти адмирал Майк Гилдей ушел в отставку за выслугой лет.

Также Сенат США одобрил кандидатуру генерала Дэвида Олвина на должность главы ВВС США.

Олвин — пилот с более чем 4600 часов налета, в том числе 100 — в боевых действиях. Он ранее занимал должность заместителя начальника штаба ВВС.

Напомним, что Палата представителей США приняла законопроект о военной помощи Израилю на 14,3 млрд долларов. В то же время, упоминания об Украине совсем не было.