Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Главой МВД США впервые стала женщина arrow

Главой МВД США впервые стала женщина

3 ноября 2023 09:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Главой МВД США впервые стала женщина
Новая глава ВМС США Лиза Франкетти. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сенат США одобрил кандидатуру адмирала Лизу Франкетти на должность руководителя ВМС. Она стала первой женщиной на этом посту и первой членом Объединенного комитета начальников штабов.

Об этом пишет Радио Свобода.

Читайте также:

Новая глава ВМС США

Известно, что ранее Франкетти, как офицер ВМФ США, занимала должность директора по стратегии, планам и политике с 2020 по 2022 год, второго заместителя начальника военно-морских операций по развитию боевых действий в 2020 году и командующего Шестого флота США с 2018 по 2020 год.

Предшественник Франкетти адмирал Майк Гилдей ушел в отставку за выслугой лет.

Также Сенат США одобрил кандидатуру генерала Дэвида Олвина на должность главы ВВС США.

Олвин — пилот с более чем 4600 часов налета, в том числе 100 — в боевых действиях. Он ранее занимал должность заместителя начальника штаба ВВС.

Напомним, что Палата представителей США приняла законопроект о военной помощи Израилю на 14,3 млрд долларов. В то же время, упоминания об Украине совсем не было.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Актуальное по теме