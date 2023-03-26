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"Хочемо відлякати агресора": у Польщі поділилися амбітними планами щодо посилення армії

26 березня 2023 16:46
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Маріуш Блащак
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що незабаром польська армія може стати найчисленнішою в Європі. Він наголосив, що Польща нарощує армію для того, аби "ефективно відлякати агресора"

Про це Маріуш Блащак сказав під час свого візиту до Академії суспільної та медіакультури в місті Торунь.

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Чому Польща нарощує армію

Очільник Міністерства оборони Польщі пояснив, що завдяки діям уряду зростає чисельність польського війська.

"Якщо ми доведемо до кінця наші дії, якщо безперешкодно зможемо їх реалізувати після осінніх виборів, то за короткий час польські сухопутні сили будуть найсильнішими в Європі. Так послідовно доведемо до цього. Не тому, що хочемо на когось напасти. Ні, тому, що хочемо ефективно відлякати агресора", — сказав Блащак.

Міністр національної оборони також зазначив, що Польща повинна зробити висновки з війни в Україні. За словами Маріуша Блащака, вже сьогодні польська армія разом із Військами територіальної оборони налічує 160 тисяч солдатів. 

Варто зазначити, що раніше очільник оборонного відомства згадував, що його метою є збільшити чисельність армії до 300 тисяч солдатів.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про плани зміцнення збройних сил країни з метою захисту від можливої агресії з боку росії. У рамках цієї програми планується створення нових військових частин та оснащення їх сучасним обладнанням.

Також повідомлялося, що Польща планує збудувати військову базу на кордоні із Калінінградською областю росії. База буде готова до використання уже в кінці поточного року. 

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