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"Хотим отпугнуть агрессора": в Польше поделились амбициозными планами по усилению армии

26 марта 2023 16:46
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Мариуш Блащак
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вскоре польская армия может стать самой многочисленной в Европе. Он подчеркнул, что Польша наращивает армию для того, чтобы "эффективно отпугнуть агрессора".

Об этом Мариуш Блащак сказал во время своего визита в Академию общественной и медиакультуры в Торуне.

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Глава Министерства обороны Польши пояснил, что благодаря действиям правительства растет численность польского войска.

"Если мы доведем до конца наши действия, если беспрепятственно сможем их реализовать после осенних выборов, то через короткое время польские сухопутные силы будут сильнейшими в Европе. Так последовательно доведем до этого. Не потому, что хотим на кого-то напасть. Нет, потому, что хотим эффективно отпугнуть агрессора", — сказал Блащак.

Министр национальной обороны также отметил, что Польша должна сделать выводы о войне в Украине. По словам Мариуша Блащака, уже сегодня польская армия вместе с войсками территориальной обороны насчитывает 160 тысяч солдат.

Стоит отметить, что ранее глава оборонного ведомства упоминал, что его цель – увеличить численность армии до 300 тысяч солдат.

Напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах по укреплению вооруженных сил страны с целью защиты от возможной агрессии со стороны россии. В рамках этой программы планируется создание новых воинских частей и оснащение их современным оборудованием.

Также сообщалось, что Польша планирует построить военную базу на границе с Калининградской областью россии. База будет готова к использованию уже в конце этого года.

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