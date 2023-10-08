Кількість загиблих в Ізраїлі через напад ХАМАСУ зросла до 600, — Times of Israel

Дим піднімається після ракетного обстрілу, запущеного із Сектору Газа. Фото: REUTERS

Внаслідок терактів ХАМАСу кількість жертв в Ізраїлі зросла до 600. Однак, реальна цифра може бути значно більшою.

Про це повідомляє місцеве видання Times of Israel.

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Кількість загиблих в Ізраїлі

Повідомляється, що ще вранці 8 жовтня кількість жертв становила 300 осіб. До обіду кількість загиблих різко зросло до 600.

Зазначається, що це лише тіла тих ізраїльтян, яких вдалося ідентифікувати після зачистки населених пунктів уздовж кордону.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, вранці, 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою, Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Станом на обід 7 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі становила 100 осіб.

Бойовики ХАМАСу нещадно обстрілювали Тель-Авів. Вони також атакували прилеглі райони міста. За попередньою інформацією, є влучання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, в країні також зникли два громадяни.

У неділю, 8 жовтня, Ізраїль офіційно оголосив про стан війни у країні.