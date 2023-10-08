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Число погибших в Израиле из-за нападения ХАМАСА возросло до 600, — Times of Israel

8 октября 2023 16:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Число погибших в Израиле из-за нападения ХАМАСА возросло до 600, — Times of Israel
Дым поднимается после ракетного обстрела, запущенного из сектора Газа. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В результате терактов ХАМАСа количество жертв в Израиле возросло до 600. Однако, реальная цифра может быть значительно больше.

Об этом сообщает местное издание Times of Israel.

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Число погибших в Израиле

Сообщается, что еще утром 8 октября количество жертв составило 300 человек. К обеду количество погибших резко возросло до 600 человек.

Отмечается, что это только тела израильтян, которых удалось идентифицировать после зачистки населенных пунктов вдоль границы.

Война в Израиле

Напомним, утром, 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь, Израиль объявил о состоянии готовности к войне.

По состоянию на обед 7 октября количество погибших в Израиле составило 100 человек.

Боевики ХАМАСа беспощадно обстреливали Тель-Авив. Они также атаковали близлежащие районы города. По предварительной информации, есть попадания.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли два гражданина.

В воскресенье, 8 октября, Израиль официально объявил о состоянии войны в стране .

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