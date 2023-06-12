Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Кім Чен Ин пообіцяв Путіну зміцнити співробітництво між країнами arrow

Кім Чен Ин пообіцяв Путіну зміцнити співробітництво між країнами

12 червня 2023 08:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кім Чен Ин пообіцяв Путіну зміцнити співробітництво між країнами
Кім Чен Ин та Володимир Путін. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв російському президенту Володимиру Путіну зміцнити співробітництво між країнами. Таку заяву він зробив з нагоди "дня Росії" 12 червня. 

Про це повідомляє корейське видання KCNA.

Читайте також:

"Триматися за руку" заради спільної мети

Так, Північнокорейський президент обіцяє російському диктатору "триматися за руку" для їхньої спільної мети, щоб побудувати "могутню країну". 

До того ж підтримав Росію у вторгненні в Україну. 

"Справедливість обов'язково переможе, і російський народ продовжуватиме додавати слави в історію перемоги", — сказав Кім у своєму зверненні. 

Нагадаємо, 30 травня Північна Корея спробувала запустити супутник на орбіту, але спроба виявилася невдалою. Інцидент призвів до помилкового попередження про надзвичайну ситуацію з боку уряду Сеула, що викликало паніку у Південній Кореї. 

Також, за даними південнокорейської розвідки, є ознаки того, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин може страждати від серйозного розладу сну. За ним уважно стежать на предмет можливого погіршення залежності від алкоголю та нікотину.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

08:49 Шапаренко піде з "Динамо": які клуби цікавляться гравцем

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB