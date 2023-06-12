Кім Чен Ин пообіцяв Путіну зміцнити співробітництво між країнами
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв російському президенту Володимиру Путіну зміцнити співробітництво між країнами. Таку заяву він зробив з нагоди "дня Росії" 12 червня.
Про це повідомляє корейське видання KCNA.
"Триматися за руку" заради спільної мети
Так, Північнокорейський президент обіцяє російському диктатору "триматися за руку" для їхньої спільної мети, щоб побудувати "могутню країну".
До того ж підтримав Росію у вторгненні в Україну.
"Справедливість обов'язково переможе, і російський народ продовжуватиме додавати слави в історію перемоги", — сказав Кім у своєму зверненні.
Нагадаємо, 30 травня Північна Корея спробувала запустити супутник на орбіту, але спроба виявилася невдалою. Інцидент призвів до помилкового попередження про надзвичайну ситуацію з боку уряду Сеула, що викликало паніку у Південній Кореї.
Також, за даними південнокорейської розвідки, є ознаки того, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин може страждати від серйозного розладу сну. За ним уважно стежать на предмет можливого погіршення залежності від алкоголю та нікотину.