Кім Чен Ин пообіцяв Путіну зміцнити співробітництво між країнами

Кім Чен Ин та Володимир Путін. Фото: Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв російському президенту Володимиру Путіну зміцнити співробітництво між країнами. Таку заяву він зробив з нагоди "дня Росії" 12 червня.

Про це повідомляє корейське видання KCNA.

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"Триматися за руку" заради спільної мети

Так, Північнокорейський президент обіцяє російському диктатору "триматися за руку" для їхньої спільної мети, щоб побудувати "могутню країну".

До того ж підтримав Росію у вторгненні в Україну.

"Справедливість обов'язково переможе, і російський народ продовжуватиме додавати слави в історію перемоги", — сказав Кім у своєму зверненні.

Нагадаємо, 30 травня Північна Корея спробувала запустити супутник на орбіту, але спроба виявилася невдалою. Інцидент призвів до помилкового попередження про надзвичайну ситуацію з боку уряду Сеула, що викликало паніку у Південній Кореї.

Також, за даними південнокорейської розвідки, є ознаки того, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин може страждати від серйозного розладу сну. За ним уважно стежать на предмет можливого погіршення залежності від алкоголю та нікотину.