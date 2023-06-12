Ким Чен Ын пообещал Путину укрепить сотрудничество между странами

Ким Чен Ын и Владимир Путин. Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал российскому президенту Владимиру Путину укрепить сотрудничество между странами. Такое заявление он сделал по случаю "дня России" 12 июня.

Об этом сообщает корейское издание KCNA.

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"Держиться за руку" ради общей цели

Так, Северокорейский президент обещает российскому диктатору "держаться за руку" для их общей цели, чтобы построить "могущественную страну".

К тому же, поддержал Россию во вторжении в Украину.

"Справедливость обязательно восторжествует, и российский народ будет продолжать добавлять славы в историю победы", — сказал Ким в своем обращении.

Напомним, 30 мая Северная Корея попыталась запустить спутник на орбиту, но попытка оказалась неудачной. Инцидент привел к ошибочному предупреждению о чрезвычайной ситуации со стороны правительства Сеула, что вызвало панику в Южной Корее.

Также, по данным южнокорейской разведки, есть признаки того, что северокорейский лидер Ким Чен Ин может страдать от серьезного расстройства сна. За ним внимательно следят на предмет возможного ухудшения зависимости от алкоголя и никотина.