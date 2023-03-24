Китай просить Європу підтримати мирний план щодо України

Голова комісії із закордонних справ ЦК КПК Ван І

Китайський дипломат Ван І звернувся до Європи із закликом зіграти свою роль у підтримці мирних переговорів про війну росії в Україні. Він висловив цю позицію у телефонній розмові з дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

Про це пише Bloomberg.

Китай закликає Європу підтримати мирний план

Представник Китаю заявив, що припинення вогню, припинення війни та відновлення мирних переговорів мають стати стратегічним консенсусом між Китаєм та Європою. Він закликав Францію та інші європейські країни зіграти свою роль у цьому процесі.

Проте США попередили, що пропозиції Китаю фактично заморозять територіальні придбання росії. Це може ускладнити переговорний процес та дати росії додатковий час для проведення своїх агресивних дій на території України.

Дзвінок Вана І пролунав одразу після державного візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до росії, під час якого президент путін привітав пропозиції Китаю про припинення бойових дій.

Проте, пропозиція Китаю про заморожування російських військ на території України не має підтримки у Києва. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати бойові дії до відходу російських військ, а москва продовжує свої атаки та претензії до частини східної України та Криму.

Таким чином, ситуація на Східній Україні залишається напруженою, і, як і раніше, вимагає міжнародної уваги та зусиль для досягнення мирного рішення.

Нагадаємо, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час дводенного візиту до Москви підтримав президента росії володимира путіна у критиці Заходу, США та НАТО. Однак китайський лідер відмовляється від критично важливої для росії газової угоди.