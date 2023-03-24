Китай просит Европу поддержать мирный план по Украине
Китайский дипломат Ван И обратился к Европе с призывом сыграть свою роль в поддержке мирных переговоров о войне россии на Украине. Он выразил эту позицию в телефонном разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
Об этом пишет Bloomberg.
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Китай призывает Европу поддержать мирный план
Представитель Китая заявил, что прекращение огня, прекращение войны и возобновление мирных переговоров должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой. Он призвал Францию и другие европейские страны сыграть свою роль в этом процессе.
Однако США предупредили, что предложения Китая фактически заморозят территориальные приобретения России. Это может осложнить переговорный процесс и дать россии дополнительное время для проведения своих агрессивных действий на территории Украины.
Звонок Вана И прозвучал сразу после государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в россию, в ходе которого президент путин приветствовал предложения Китая о прекращении боевых действий.
Однако предложение Китая о заморозке российских войск на территории Украины не имеет поддержки у Киева. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал продолжать боевые действия до ухода российских войск, а москва продолжает свои атаки и претензии к части восточной Украины и Крыма.
Таким образом, ситуация на Восточной Украине остается напряженной, и по-прежнему требует международного внимания и усилий для достижения мирного решения.
Напомним, что китайский лидер Си Цзиньпин во время двухдневного визита в москву поддержал президента россии владимира путина в критике Запада, США и НАТО. Однако китайский лидер отказывается от критически важного для россии газового соглашения.