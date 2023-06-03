Коли відбудеться інавгурація Ердогана

Президент Туреччини Таїп Ердоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Туреччина готується до інавгурації президента Таїпа Ердогана, яка відбудеться у суботу, 3 червня. Церемонію відвідають політичні лідери з 78 країн світу.

Про це повідомляє Reuters.

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Агентство зазначає, що Таїп Ердоган має принести присягу у суботу, 3 червня, а вже після цього новообраний президент оголосить склад нового уряду.

"Після цього відбудеться церемонія в президентському палаці за участю високопосадовців із 78 країн і міжнародних організацій, зокрема генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, президента Венесуели Ніколаса Мадуро, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 28 травня, у Туреччині вперше в історії країни пройшов другий тур президентських виборів.

ЗМІ прогнозували, що ці вибори могли покласти край 20-літньому правлінню чинного президента Таїпа Ердогана, оскільки багато людей висловили обурення через повільну початкову реакцію уряду на землетруси, які сталися в країні у лютому.

Однак в результаті Таїп Ердоган все ж переміг на президентських виборах та очолив країну ще на п'ять років.