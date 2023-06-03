Когда состоится инаугурация Эрдогана

Президент Турции Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Турция готовится к инаугурации президента Тайипа Эрдогана, которая состоится в субботу, 3 июня. Церемонию посетят политические лидеры из 78 стран.

Об этом сообщает Reuters.

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Инаугурация Эрдогана

Агентство отмечает, что Тайип Эрдоган должен принести присягу в субботу, 3 июня, а уже после этого новоизбранный президент объявит состав нового правительства.

"После этого состоится церемония в президентском дворце с участием чиновников из 78 стран и международных организаций, в том числе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", — говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 28 мая, в Турции впервые в истории страны прошел второй тур президентских выборов.

СМИ прогнозировали, что эти выборы могли положить конец 20-летнему правлению действующего президента Тайипа Эрдогана, поскольку многие выразили возмущение из-за медленной начальной реакции правительства на землетрясения, произошедшие в стране в феврале.

Однако в результате Таип Эрдоган все же победил на президентских выборах и возглавил страну еще пять лет.