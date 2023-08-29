Консул РФ пішов з посади через спад вивчення російської мови у Казахстані

Російський генконсул в Казахстані Євген Бобров. Фото: росЗМІ

Російський генконсул в Казахстані Євген Бобров пішов у відставку після того, як дізнався про спад вивчення російської мови в державі.

Про це пишуть "Новая газета" та Orda.

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За словами офіційного представника МЗС Казахстану Айбека Смадіярова, Євген Бобров вирішив покинути пост.

Скільки шкіл вивчають російську

"Можливо, ця людина не була в курсі всієї інформації, яка у нас спостерігається в країні. У мене є дані Мінпросвіти, які школи якою мовою викладають. Із 7 711 державних шкіл 3 957 ведуть навчання тільки казахською мовою. 1 203 школи — російською мовою. А 2 551 школа — казахською та російською мовою", — пояснив представник МЗС Казахстану.

За його словами, генконсул РФ вже виїхав з Казахстану та закінчив свою дипломатичну місію.

Що про це відомо

Зазначимо, раніше Бобров в інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що в Казахстані стали менше вивчати російську мову. Він зауважив, що кількість російськомовних класів та шкіл зменшилась. Також, за його словами, там не вистачає освітян.

"Спостерігається певний спад у рівні використання і вивчення російської мови. Є цьому явищу об'єктивні причини — це скорочення російського населення до 15,2%, а є і певна спрямованість Міносвіти на зміну державної програми навчання з опорою на казахську мову", — пояснив Бобров.

Нагадаємо, у Казахстані хочуть заборонити товари з "етнополітизованою символікою". Йдеться про літери Z, V, а також ПВК "Вагнер".