Консул РФ ушел с должности из-за спада изучения русского языка в Казахстане

Российский генконсул в Казахстане Евгений Бобров. Фото: росСМИ

Российский генконсул в Казахстане Евгений Бобров ушел в отставку после того, как узнал о спаде изучения русского языка в государстве.

Об этом пишут "Новая газета" и Orda.

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По словам официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова, Евгений Бобров решил покинуть пост.

Сколько школ изучают русский

"Возможно, этот человек не был в курсе всей информации, которая у нас наблюдается в стране. У меня есть данные Минпросвета, какие школы на каком языке преподают. Из 7 711 государственных школ 3 957 ведут обучение только на казахском языке. 1 203 школы — на русском языке. А 2 551 школа — на казахском и русском языке", — объяснил представитель МИД Казахстана.

По его словам, генконсул РФ уже уехал из Казахстана и закончил свою дипломатическую миссию.

Что об этом известно

Напомним, ранее Бобров в интервью российским пропагандистам заявил, что в Казахстане стали меньше изучать русский язык. Он отметил, что количество русскоязычных классов и школ уменьшилось. Также, по его словам, там не хватает педагогов.

"Наблюдается определенный спад в уровне использования и изучения русского языка. Есть этому явлению объективные причины — это сокращение русского населения до 15,2%, а есть и определенная направленность Минобразования на изменение государственной программы обучения с опорой на казахский язык", — объяснил Бобров.

Напомним, в Казахстане хотят запретить товары с "этнополитизированной символикой". Речь идет о буквах Z, V, а также ЧВК "Вагнер".