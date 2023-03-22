Кремль повідомив, чи говорили путін і Сі Цзіньпін про "формулу миру" Зеленського

Китайський лідер побував з візитом у москві

Лідери росії та Китаю під час переговорів у москві не обговорювали "формулу миру", запропоновану президентом України Володимиром Зеленським. Водночас в центрі уваги були положення китайського "мирного плану" щодо війни в Україні.

Про це заявив журналістам у середу прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Подробиці щодо переговорів путіна і Сі Цзіньпіна

"Ні, український "мирний план" не обговорювався. Був обмін думками щодо положень, що містяться в китайському "мирному плані", президент путін сам про це говорив", — сказав представник кремля, відповідаючи на запитання журналістів.

Пєсков наголосив, що пропозиції українського президента Китаю є питанням українсько-китайських відносин.

"План Зеленського — це вже, скоріше, питання, яке стосується двосторонніх відносин між Китаєм та Україною", — додав він.

Пропозиція Зеленського щодо "формули миру"

Президент України Володимир Зеленський 21 березня повідомив, що уряд запросив Китай долучитися до реалізації "формули миру" — плану припинення війни росії проти України. Таку заяву Зеленський зробив під час брифінгу за підсумками переговорів із прем'єром Японії Фуміо Кісідою.

"Ми запропонували світові нашу "формулу миру", і стосунків із Китаєм це теж стосується. Китаю ми публічно, дипломатичними каналами, передали нашу "формулу миру" і запрошення брати участь у цій формулі, запрошуємо до діалогу і очікуємо на відповідь", — заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що мирна ініціатива Китаю, яка передбачає припинення бойових дій, але не включає пункту про виведення всіх російських військ до кордонів 1991 року, не може влаштувати Україну.

"Ми жили із режимом припинення вогню досить довго. Ми ж мали "Мінські домовленості". Це лише заморожування конфлікту, щоб росія підготувалася і повернулася знову із планами окупувати нашу державу", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до москви, де провів зустріч з російським диктатором володимиром путіним.

Президент росії володимир путін заявив, що росія може використовувати деякі положення "мирного плану", запропонованого Китаєм, для врегулювання конфлікту з Україною.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що заяви китайського лідера Сі Цзіньпіна про те, що Китай нібито є неупередженою стороною в конфлікті між росією та Україною, не можуть бути обґрунтовано сприйняті.

Фото: SPUTNIK/REUTERS