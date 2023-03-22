Кремль сообщил, говорили ли путин и Си Цзиньпин о "формуле мира" Зеленского

Китайский лидер побывал с визитом в Москве

Лидеры россии и Китая во время переговоров в москве не обсуждали "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время в центре внимания были положения китайского "мирного плана" по войне на Украине.

Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Подробности о переговорах Путина и Си Цзиньпина

"Нет, украинский "мирный план" не обсуждался. Был обмен мнениями относительно положений, содержащихся в китайском "мирном плане", президент путин сам об этом говорил", — сказал представитель кремля, отвечая на вопросы журналистов.

Песков подчеркнул, что предложения украинского президента Китая являются вопросом украино-китайских отношений.

"План Зеленского – это уже скорее вопрос, который касается двусторонних отношений между Китаем и Украиной", — добавил он.

Предложение Зеленского по поводу "формулы мира"

Президент Украины Владимир Зеленский 21 марта сообщил, что правительство пригласило Китай присоединиться к реализации "формулы мира" – плана прекращения войны россии против Украины. Такое заявление Зеленский сделал на брифинге по итогам переговоров с премьером Японии Фумио Кисидой.

"Мы предложили миру нашу "формулу мира", и отношений с Китаем это тоже касается. Китаю мы публично, дипломатическими каналами, передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле, приглашаем к диалогу и ожидаем ответа", – заявил Зеленский.

Президент также отметил, что мирная инициатива Китая, которая предусматривает прекращение боевых действий, но не включает пункт о выводе всех российских войск к границам 1991 года, не может устроить Украину.

"Мы жили с режимом прекращения огня довольно долго. Мы же имели "Минские договоренности". Это только замораживание конфликта, чтобы россия подготовилась и вернулась снова с планами оккупировать наше государство", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин прилетел в москву, где провел встречу с российским диктатором владимиром путиным.

Президент россии владимир путин заявил, что россия может использовать некоторые положения "мирного плана", предложенного Китаем, для урегулирования конфликта с Украиной.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США, Джон Кирби, отметил, что заявления китайского лидера Си Цзиньпина о том, что Китай якобы является беспристрастной стороной в конфликте между россией и Украиной, не могут быть обоснованно восприняты.

Фото: SPUTNIK/REUTERS