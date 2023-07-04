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Латвія відновлює видачу віз росіянам, проте є нюанс

4 липня 2023 13:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Латвія відновлює видачу віз росіянам, проте є нюанс
Російський паспорт. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

МЗС Латвії з 4 липня відновило видачу віз громадянам Росії. Проте отримати документи можуть не всі, це може зробити лише певна категорія людей.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на пресслужбу латвійського МЗС.

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"Після оцінки актуальної ситуації з безпекою та консультацій із сусідніми країнами та регіональними партнерами з 4 липня Міністерство закордонних справ (МЗС) відновить прийом заяв на отримання візи від громадян Росії у дипломатичних та консульських представництвах Латвії за кордоном", — йдеться у повідомленні. 

Відтепер заяву на отримання візи зможуть подати:

  • члени сімей громадян та негромадян Латвії (подружжя, батьки, бабусі та дідусі, діти, онуки, а також утриманці),
  • члени сімей громадян країн Європейського союзу, Європейської економічної зони чи Швейцарії,
  • громадяни, чий в'їзд пов'язаний із гуманітарними питаннями, наприклад, у разі серйозної хвороби близької людини або участі у похороні, а також у випадках, коли існує загроза безпеці або життю людини.

У МЗС наголосили, що кожна заява на отримання візи розглядатиметься індивідуально, і заявник повинен буде за допомогою документів довести відповідність однієї зі згаданих категорій виключення.

Нагадаємо, 27 червня прийом заяв на отримання візи від росіян у посольствах Латвії за кордоном було тимчасово призупинено у зв'язку з військовим заколотом ПВК "Вагнер" та його засновника Євгена Пригожина в Росії.

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