Латвия возобновляет выдачу виз россиянам, однако есть нюанс

Российский паспорт. Фото: росСМИ

МИД Латвии с 4 июля возобновило выдачу виз гражданам России. Однако получить документы могут не все, это может сделать только определенная категория людей.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу латвийского МИД.

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"После оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами с 4 июля Министерство иностранных дел (МИД) возобновит прием заявлений на получение визы от граждан России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом", — говорится в сообщении.

Теперь заявление на получение визы смогут подать:

члены семей граждан и неграждан Латвии (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, а также иждивенцы),

члены семей граждан стран Европейского союза, Европейской экономической зоны или Швейцарии,

граждане, чей въезд связан с гуманитарными вопросами, например в случае серьезной болезни близкого человека или участия в похоронах, а также в случаях, когда существует угроза безопасности или жизни человека.

В МИД подчеркнули, что каждое заявление на получение визы будет рассматриваться индивидуально, и заявитель должен будет посредством документов доказать соответствие одной из упомянутых категорий исключения.

Напомним, 27 июня прием заявлений на получение визы от россиян в посольствах Латвии за границей был временно приостановлен в связи с военным мятежом ЧВК "Вагнер" и его основателя Евгения Пригожина в России.