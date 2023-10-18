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Лавров прибув до Пхеньяну і назвав народ КНДР братським

18 жовтня 2023 17:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Лавров прибув до Пхеньяну і назвав народ КНДР братським
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув з візитом до Північної Кореї. Під час свого візиту він назвав народ КНДР "братнім".

Про це повідомляють росЗМІ.

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За словами голови МЗС Росії, "обидві країни об'єднують історично братні зв'язки". 

"На наш спільний, великий жаль, події останніх багатьох років показують, що японський мілітаризм нікуди не зник, американська гегемонія нікуди не зникла, і загалом західний неоколоніалізм повною мірою залишається головним напрямом дій європейців, американців і японців. У зв'язку з цим наша взаємна солідарність, яка спирається на історично братні зв'язки, набуває особливого значення", — заявив Лавров під час свого брифінгу у Пхеньяні.

Зазначається, що голова МЗС РФ прибув до КНДР для підготовки майбутнього візиту президента Росії Володимира Путіна. Попереднім пунктом візиту Лаврова був Пекін, де разом з Путіним він брав участь у Форумі міжнародного співробітництва Шовкового шляху.

Відзначимо, що термін "братні народи" росіяни завжди любили застосовувати щодо українців та білорусів. Також звернемо увагу, що в пхеньянському аеропорту російському політику влаштували прийом на рівні кращих світових артистів. 

Нагадаємо, що раніше Сергій Лавров відверто набрехав, що Росія поважає територіальну цілісність України. А також звинуватив Україну та ООН у зриві "зернової угоди". 

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