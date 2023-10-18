Лавров прибыл в Пхеньян и назвал народ КНДР братским

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: росСМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Северную Корею. Во время своего визита он назвал народ КНДР "братским".

Об этом сообщают росСМИ.

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По словам главы МИД России, "обе страны объединяют исторически братские связи".

"К нашему общему, большому сожалению, события последних многих лет показывают, что японский милитаризм никуда не исчез, американская гегемония никуда не исчезла, и в целом западный неоколониализм в полной мере остается главным направлением действий европейцев, американцев и японцев. В связи с этим наша взаимная солидарность, опирающаяся на исторически братские связи, приобретает особое значение", — заявил Лавров во время своего брифинга в Пхеньяне.

Отмечается, что глава МИД РФ прибыл в КНДР для подготовки предстоящего визита президента России Владимира Путина. Предыдущим пунктом визита Лаврова был Пекин, где вместе с Путиным он участвовал в Форуме международного сотрудничества Шелкового пути.

Отметим, что термин "братские народы" россияне всегда любили применять в отношении украинцев и белорусов. Также обратим внимание, что в пхеньянском аэропорту российскому политику устроили прием на уровне лучших мировых артистов.

Напомним, что ранее Сергей Лавров откровенно наврал, что Россия уважает территориальную целостность Украины. А также обвинил Украину и ООН в срыве "зернового соглашения".