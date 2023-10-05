Литва надає українським біженцям додаткові можливості для вивчення мови

Українська біженка в Литві. Фото: LRT

У Литві українці матимуть додаткову можливість для безкоштовного вивчення мови. Попервах мовні курси будуть відвідувати більш ніж 600 людей.

Про це пише місцеве видання Obzor.

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Наступного тижня у Будинку національних громад Вільнюса проходитиме захід, присвячений презентації курсів литовської мови для біженців з України.

Організатори повідомили, що у заході візьмуть участь представники посольства США у Литві, представники Будинку національних громад, Департаменту у справах національних меншин, Державної комісії з литовської мови, а також викладачі литовської мови та учасники курсів.

Курси литовської мови у Будинку національних громад відвідуватимуть понад 620 осіб. Їх розбито на 30 груп, 20 з яких фінансує посольство США у Литві. Проект триватиме 18 місяців. При цьому 20 груп знову збиратимуться кожні шість місяців, створюючи тим самим умови для організації безперервного навчання. Мову зможуть вивчати не лише біженці з України, а й представники інших етнічних спільнот.

Хто фінансує мовні курси

Організатором курсів литовської мови є Будинок національних громад. Окрім посольства США у Литві, курси фінансують громадська установа "Сильні разом" (Stiprus kartu), Департамент національних меншин та Державна комісія литовської мови.

Раніше ми розповідали, що на пошту громадян Литви надходять фейкові листи від імені Міністерства оборони. В них вказується, що населення нібито вербують у тристоронню Литовсько-польсько-українську бригаду ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького.

Нагадуємо, що литовський парламент ухвалив резолюцію, яка закликає запросити Україну приєднатися до НАТО на майбутньому літньому саміті альянсу у Вільнюсі. У резолюції йдеться про те, що такий крок буде стратегічним рішенням НАТО у бік миру в Україні та Європі. Литовські парламентарі вважають, що Україна зможе сприяти безпеці НАТО і зробить альянс сильнішим.