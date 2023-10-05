Литва предоставляет украинским беженцам дополнительные возможности для изучения языка

Украинский беженец в Литве. Фото: LRT

В Литве у украинцев будет дополнительная возможность для бесплатного изучения языка. Сперва языковые курсы будут посещать более 600 человек.

Об этом пишет местное издание Obzor.

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На следующей неделе в Доме национальных общин Вильнюса пройдет мероприятие, посвященное презентации курсов литовского языка для беженцев из Украины.

Организаторы сообщили, что в мероприятии примут участие представители посольства США в Литве, представители Дома национальных общин, Департамента по делам национальных меньшинств, Государственной комиссии по литовскому языку, а также преподаватели литовского языка и участники курсов.

Курсы литовского языка в Доме национальных общин будут посещать более 620 человек. Они разбиты на 30 групп, 20 из которых финансирует посольство США в Литве. Проект продлится 18 месяцев. При этом 20 групп будут вновь собираться каждые шесть месяцев, создавая тем самым условия для организации непрерывного обучения. Язык смогут изучать не только беженцы из Украины, но и другие этнические сообщества.

Кто финансирует языковые курсы

Организатором курсов литовского языка является Дом национальных общин. Кроме посольства США в Литве, курсы финансируют общественное учреждение "Сильные вместе" (Stiprus kartu), Департамент национальных меньшинств и Государственная комиссия литовского языка.

Ранее мы рассказывали, что на почту граждан Литвы поступают фейковые письма от имени Министерства обороны. В них указывается, что население якобы вербуют в трехстороннюю Литовско-польско-украинскую бригаду им. Великого гетмана Константина Острожского.

Напомним, что литовский парламент принял резолюцию, призывающую пригласить Украину присоединиться к НАТО на предстоящем летнем саммите альянса в Вильнюсе. В резолюции говорится, что такой шаг станет стратегическим решением НАТО в сторону мира в Украине и Европе. Литовские парламентарии считают, что Украина сможет способствовать безопасности НАТО и сделает альянс более сильным.