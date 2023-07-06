Лукашенко розповів, де перебувають Пригожин і "вагнерівці"

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ

Власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина немає у Білорусі. Він зараз перебуває на території Росії, у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомив провладний білоруський Telegram-канал "Пул первого".

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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина зараз немає у Білорусі.

"Він перебуває у Санкт-Петербурзі", — запевнив Лукашенко.

Члени ПВК "Вагнер", які виїхали до Білорусі разом із Євгеном Пригожиним, зараз, за словами самопроголошеного президента Білорусі, перебувають у своїх таборах.

Лукашенко хоче використати "вагнерівців"

Білоруський диктатор заявив, що його не турбує перебування на території країни певної кількості бійців "Вагнера".

Ба більше, Олександр Лукашенко заявив, що готовий використати їх.

"Всі знання, які вони накопичили на фронті, ми розглянемо і використовуватимемо для підготовки", — пояснив самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко про місцеперебування Пригожина

Нагадаємо, що у своєму виступі 26 червня президент РФ Володимир Путін заявив про те, що бунтівників буде суворо покарано, і закликав найманців Пригожина укладати контракти з російським міноборони.

Додамо, російські ЗМІ повідомили, що бунтівному очільнику ПВК "Вагнер" повернули 10 мільярдів рублів готівкою, знайдені силовиками у двох автівках, припаркованих біля офісу Пригожина та на підземній парковці готелю у Санкт-Петербурзі.