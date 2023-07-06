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Лукашенко рассказал, где находятся Пригожин и "вагнеровцы"

6 июля 2023 11:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Лукашенко рассказал, где находятся Пригожин и "вагнеровцы"
Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нет в Беларуси. Он сейчас находится на территории России в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил провластный белорусский Telegram-канал "Пул первого".

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Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина сейчас нет в Беларуси.

"Он находится в Санкт-Петербурге", — заверил Лукашенко.

Выехавшие в Беларусь члены ЧВК "Вагнер" вместе с Евгением Пригожиным сейчас, по словам самопровозглашенного президента Беларуси, находятся в своих лагерях.

Лукашенко хочет использовать "вагнеровцев"

Белорусский диктатор заявил, что его не беспокоит пребывание на территории страны определенного количества бойцов "Вагнера".

Более того, Александр Лукашенко заявил, что готов их использовать.

"Все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки", — объяснил самопровозглашенный президент Беларуси.

Лукашенко о местонахождении Пригожина
Лукашенко о местонахождении Пригожина

Напомним, что в своем выступлении 26 июня президент РФ Владимир Путин заявил о том, что бунтовщики будут сурово наказаны, и призвал наемников Пригожина заключать контракты с российским минобороны.

Добавим, российские СМИ сообщили, что мятежному руководителю ЧВК "Вагнер" вернули 10 миллиардов рублей наличными, найденные силовиками в двух автомобилях, припаркованных возле офиса Пригожина и на подземной парковке гостиницы в Санкт-Петербурге.

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