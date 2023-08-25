Має зв'язки з "вагнерівцями": у Фінляндії затримали командира розвідгрупи "Русич"
У Фінляндії затримали громадянина Росії Яна Петровського, якого називають командиром розвідувальної групи "Русич". Він має зв'язки з ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє MTV3.
Затримання командира розвідгрупи "Русич"
"У Фінляндії заарештовано Петровського, який є одним із керівників "Русичів", — йдеться в повідомленні.
Видання пише, що затриманий росіянин, ймовірно, брав участь у конфлікті на Донбасі у 2014-2015 роках на боці так званих "ДНР" та "ЛНР".
До того ж Петровський має зв'язки з "вагнерівцями". Він потрапив під санкції ЄС та США. Україна вже звернулася із запитом про екстрадицію підозрюваного.
Судове засідання щодо Петровського відбудеться в окружному суді фінського регіону Ітя-Уусімаа.
Нагадаємо, кількість "вагнерівців" у Білорусі значно зменшується. Ймовірно, вони вирушать до Росії.
Також ми писали, що 23 серпня, у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове.
Додамо, у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.