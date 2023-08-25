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Має зв'язки з "вагнерівцями": у Фінляндії затримали командира розвідгрупи "Русич"

25 серпня 2023 13:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Має зв'язки з "вагнерівцями": у Фінляндії затримали командира розвідгрупи "Русич"
Командир розвідгрупи "Русич" Ян Петровський. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Фінляндії затримали громадянина Росії Яна Петровського, якого називають командиром розвідувальної групи "Русич". Він має зв'язки з ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє MTV3.

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"У Фінляндії заарештовано Петровського, який є одним із керівників "Русичів", — йдеться в повідомленні.

Видання пише, що затриманий росіянин, ймовірно, брав участь у конфлікті на Донбасі у 2014-2015 роках на боці так званих "ДНР" та "ЛНР".

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Командир розвідгрупи "Русич" Ян Петровський. Фото: соцмережі

До того ж Петровський має зв'язки з "вагнерівцями". Він потрапив під санкції ЄС та США. Україна вже звернулася із запитом про екстрадицію підозрюваного.

Судове засідання щодо Петровського відбудеться в окружному суді фінського регіону Ітя-Уусімаа. 

Нагадаємо, кількість "вагнерівців" у Білорусі значно зменшується. Ймовірно, вони вирушать до Росії.

Також ми писали, що 23 серпня, у Тверській області впав літак, який належав очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Сталося це за 15 кілометрів від авіабази Хотилове. 

Додамо, у Росавіації повідомили, що на борту літака перебував ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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