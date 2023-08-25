Имеет связи с "вагнеровцами": в Финляндии задержали командира разведгруппы "Русич"

Командир разведгруппы "Русич" Ян Петровский. Фото: соцсети

В Финляндии задержали гражданина России Яна Петровского, которого называют командиром разведывательной группы "Русич". Он имеет связи с ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает MTV3.

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"В Финляндии арестован Петровский, который является одним из руководителей "Русичей", — говорится в сообщении.

Издание пишет, что задержанный россиянин, вероятно, участвовал в конфликте на Донбассе в 2014-2015 годах на стороне так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Командир разведгруппы "Русич" Ян Петровский. Фото: соцсети

К тому же Петровский имеет связи с "вагнеровцами". Он попал под санкции ЕС и США. Украина уже обратилась с запросом об экстрадиции подозреваемого.

Судебное заседание относительно Петровского состоится в окружном суде финского региона Итя-Уусимаа.

Напомним, количество "вагнеровцев" в Беларуси значительно уменьшается. Вероятно, они отправятся в Россию.

Также мы писали, что 23 августа, в Тверской области упал самолет, принадлежавший руководителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Произошло это в 15 километрах от авиабазы Хотилово.

Добавим, в Росавиации сообщили, что на борту самолета находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.