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Маск підтримав прогноз TIME про те, що "Україна не виграє війну"

2 листопада 2023 13:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Маск підтримав прогноз TIME про те, що "Україна не виграє війну"
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що "Україна зазнає поразки у війні" проти Росії. Він погодився з аналізом бізнесмена Девіда Сакса у статті The Time про Володимира Зеленського, війну та корупцію.

Про це Ілон Маск заявив у Twitter.

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"На жаль, цей аналіз точний", — написав він.

Зокрема, Маск погодився зі словами про те, що Зеленський "не визнає реалії на полі бою та не хоче вести мирні переговори з Росією".

"Якщо ви ще не читали цього тижня, історія Зеленського на обкладинці журналу Time надзвичайна. Це підтверджує майже все те, що говорили критики війни, починаючи з того, що Україні її не виграти. На додаток, автор іде далі, описуючи Зеленського як "відірваного від реальності" через його нездатність визнати реалії на полі бою та його небажання розглядати мирні переговори з Росією", — зазначив Девід Сакс.

Маск
Скриншот допису Ілона Маска

Нагадаємо, що журналіст американського журналу Time присвятив українському президенту Володимиру Зеленському цілу статтю, яка потрапила на головну обкладинку. Матеріал, який набрав жвавого обговорення серед українців, привернув увагу і до самого автора — Саймона Шустера.

Також ми писали, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає "субʼєктивною точкою зору конкретного журналіста" колонку в американському виданні Time про Зеленського.

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