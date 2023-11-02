Маск підтримав прогноз TIME про те, що "Україна не виграє війну"
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що "Україна зазнає поразки у війні" проти Росії. Він погодився з аналізом бізнесмена Девіда Сакса у статті The Time про Володимира Зеленського, війну та корупцію.
Про це Ілон Маск заявив у Twitter.
Маск вважає, що Україна не виграє війну
"На жаль, цей аналіз точний", — написав він.
Зокрема, Маск погодився зі словами про те, що Зеленський "не визнає реалії на полі бою та не хоче вести мирні переговори з Росією".
"Якщо ви ще не читали цього тижня, історія Зеленського на обкладинці журналу Time надзвичайна. Це підтверджує майже все те, що говорили критики війни, починаючи з того, що Україні її не виграти. На додаток, автор іде далі, описуючи Зеленського як "відірваного від реальності" через його нездатність визнати реалії на полі бою та його небажання розглядати мирні переговори з Росією", — зазначив Девід Сакс.
Нагадаємо, що журналіст американського журналу Time присвятив українському президенту Володимиру Зеленському цілу статтю, яка потрапила на головну обкладинку. Матеріал, який набрав жвавого обговорення серед українців, привернув увагу і до самого автора — Саймона Шустера.
Також ми писали, що радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає "субʼєктивною точкою зору конкретного журналіста" колонку в американському виданні Time про Зеленського.
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