Маск поддержал прогноз TIME о том, что "Украина не выиграет войну"
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что "Украина потерпит поражение в войне" против России. Он согласился с анализом бизнесмена Дэвида Сакса статьи The Time о Владимире Зеленском, войне и коррупции.
Об этом Илон Маск заявил в Twitter.
Маск считает, что Украина не выиграет войну
"К сожалению, этот анализ точен", — написал он.
В частности, Маск согласился со словами, что Зеленский "не признает реалии на поле боя и не хочет вести мирные переговоры с Россией".
"Если вы еще не читали на этой неделе, история Зеленского на обложке журнала Time чрезвычайна. Это подтверждает почти все то, что говорили критики войны, начиная с того, что Украине ее не выиграть. В дополнение, автор идет дальше, описывая Зеленского как" оторванного от реальности "из-за его неспособности признать реалии на поле боя и его нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией", — отметил Дэвид Сакс.
Напомним, что журналист американского журнала Time посвятил украинскому президенту Владимиру Зеленскому целую статью, попавшую на главную обложку. Материал, получивший живое обсуждение среди украинцев, привлек внимание и к самому автору — Саймону Шустеру.
Также мы писали, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает "субъективной точкой зрения конкретного журналиста" колонку в американском издании Time о Зеленском.
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