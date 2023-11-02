Маск поддержал прогноз TIME о том, что "Украина не выиграет войну"

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что "Украина потерпит поражение в войне" против России. Он согласился с анализом бизнесмена Дэвида Сакса статьи The Time о Владимире Зеленском, войне и коррупции.

Об этом Илон Маск заявил в Twitter.

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"К сожалению, этот анализ точен", — написал он.

В частности, Маск согласился со словами, что Зеленский "не признает реалии на поле боя и не хочет вести мирные переговоры с Россией".

"Если вы еще не читали на этой неделе, история Зеленского на обложке журнала Time чрезвычайна. Это подтверждает почти все то, что говорили критики войны, начиная с того, что Украине ее не выиграть. В дополнение, автор идет дальше, описывая Зеленского как" оторванного от реальности "из-за его неспособности признать реалии на поле боя и его нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией", — отметил Дэвид Сакс.

Скриншот поста Илона Маска

Напомним, что журналист американского журнала Time посвятил украинскому президенту Владимиру Зеленскому целую статью, попавшую на главную обложку. Материал, получивший живое обсуждение среди украинцев, привлек внимание и к самому автору — Саймону Шустеру.

Также мы писали, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает "субъективной точкой зрения конкретного журналиста" колонку в американском издании Time о Зеленском.