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Медведєв назвав західних лідерів "жалюгідними та нікчемними людьми"

23 травня 2023 18:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Медведєв назвав західних лідерів "жалюгідними та нікчемними людьми"
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вже вкотре розкидається істеричними заявами  та пустими погрозами в бік України або Заходу. Цього разу він назвав західних лідерів "жалюгідними та нікчемними людьми, які не хочуть миру".

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Заяви Медведєва

Спілкуючись із російськими журналістами, Медведєв заявив, що він нібито намагався та "не полишав спроби вибудувати із Заходом відносини під час його президентства, однак всі зусилля витрачені марно", адже це "жалюгідні, нікчемні люди".

"Вони не хочуть миру — вони хочуть війни, вони не хочуть співпраці — вони хочуть конфронтації, вони всіляко намагаються обмежити нашу країну. Саме тому така характеристика. Словами Паніковського, якщо правильно пам'ятаю", — заявив кремлівський пияк.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Медведєв вибухнув істеричними закликами знищити Зеленського та його оточення. Це сталося після того, як "невідомий безпілотник" атакував Кремль уночі проти 3 травня. 

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