У Медведєва "зірвало дах" від петиції про створення ордену Бандери в Україні

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на петицію, яка зареєстрована на сайті Зеленського, щодо створення державної нагороди "Орден Степана Бандери". За його словами, це вимагають зробити "нацисти в Києві".

Про це Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

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Петиція про запровадження державної нагороди "Орден Степана Бандери"

Вчора, 1 травня, на сайті Президента України Володимира Зеленського з'явилася петиція з пропозицією створити державну нагороду Степана Бандери.

"Запровадити державну нагороду "Орден Степана Бандери" і нагороджувати ним військовослужбовців за проявлений героїзм та мужність при захисті територіальної цілісності України", — йдеться в петиції.

Істерична реакція Медведєва

"Ось. Дожили. Нацисти в Києві вимагають заснувати орден Степана Бандери. Ну чого дріб'язково. Якщо засновувати, то відразу в трьох ступенях, щоб на стрічці носити через плече. І не тільки Степана Бандери. Можна й орден Євгена Коновальця забацати, і медаль Романа Шухевича зробити", — написав Медведєв.

Заступник голови Радбезу РФ запропонував безглузду ідею німцям та італійцям, а саме створити орден Адольфа Гітлера та Беніто Муссоліні.

"А чого соромитися? Якщо прославляти, то всіх європейських нацистів скопом. Це ж тепер основна європейська ідеологія", — додав Медведєв.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення. В повідомлення він назвав Зеленського "псом".

Також ми писали, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відзначився черговим дописом, в якому він досить оригінально інтерпретує історичні факти та реалії сьогодення. Російський політик заявив, що сьогоднішній альянс України та Польщі є прагненням останньої відновити імперію.

Додамо, у Росії тішать себе думками та заявляють, що Україна нібито нікому не потрібна, навіть самим українцям. Також там сумують за СРСР та впевнені, що його вдасться хоч якось відродити.