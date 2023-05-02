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У Медведєва "зірвало дах" від петиції про створення ордену Бандери в Україні

2 травня 2023 13:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Медведєва "зірвало дах" від петиції про створення ордену Бандери в Україні
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відреагував на петицію, яка зареєстрована на сайті Зеленського, щодо створення державної нагороди "Орден Степана Бандери". За його словами, це вимагають зробити "нацисти в Києві".

Про це Дмитро Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

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Петиція про запровадження державної нагороди "Орден Степана Бандери"

Вчора, 1 травня, на сайті Президента України Володимира Зеленського з'явилася петиція з пропозицією створити державну нагороду Степана Бандери. 

"Запровадити державну нагороду "Орден Степана Бандери" і нагороджувати ним військовослужбовців за проявлений героїзм та мужність при захисті територіальної цілісності України", — йдеться в петиції.

Істерична реакція Медведєва

"Ось. Дожили. Нацисти в Києві вимагають заснувати орден Степана Бандери. Ну чого дріб'язково. Якщо засновувати, то відразу в трьох ступенях, щоб на стрічці носити через плече. І не тільки Степана Бандери. Можна й орден Євгена Коновальця забацати, і медаль Романа Шухевича зробити", — написав Медведєв.

Заступник голови Радбезу РФ запропонував безглузду ідею німцям та італійцям, а саме створити орден Адольфа Гітлера та Беніто Муссоліні. 

"А чого соромитися? Якщо прославляти, то всіх європейських нацистів скопом. Це ж тепер основна європейська ідеологія", — додав Медведєв.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення. В повідомлення він назвав Зеленського "псом".

Також ми писали, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відзначився черговим дописом, в якому він досить оригінально інтерпретує історичні факти та реалії сьогодення. Російський політик заявив, що сьогоднішній альянс України та Польщі є прагненням останньої відновити імперію. 

Додамо, у Росії тішать себе думками та заявляють, що Україна нібито нікому не потрібна, навіть самим українцям. Також там сумують за СРСР та впевнені, що його вдасться хоч якось відродити.

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