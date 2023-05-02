У Медведева "сорвало крышу" от петиции о создании ордена Бандеры в Украине

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на петицию, которая зарегистрирована на сайте Зеленского, о создании государственной награды "Орден Степана Бандеры". По его словам, это требуют сделать "нацисты в Киеве".

Об этом Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.

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Петиция о введении государственной награды "Орден Степана Бандеры"

Вчера, 1 мая, на сайте Президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с предложением создать государственную награду Степана Бандеры.

"Ввести государственную награду "Орден Степана Бандеры" и награждать им военнослужащих за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины", — говорится в петиции.

Истерическая реакция Медведева

"Вот. Дожили. Нацисты в Киеве требуют основать орден Степана Бандеры. Ну чего мелочиться. Если основывать, то сразу в трех ступенях, чтобы на ленте носить через плечо. И не только Степана Бандеры. Можно и орден Евгения Коновальца забацать, и медаль Романа Шухевича сделать", — написал Медведев.

Заместитель председателя Совбеза РФ предложил нелепую идею немцам и итальянцам, а именно создать орден Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

"А чего стесняться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом. Это ведь теперь основная европейская идеология", — добавил Медведев.

Напомним, Дмитрий Медведев отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению. В сообщении он назвал Зеленского "псом".

Также мы писали, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отличился очередным сообщением, в котором он довольно оригинально интерпретирует исторические факты и реалии сегодняшнего дня. Российский политик заявил, что сегодняшний альянс Украины и Польши является стремлением последней восстановить империю.

Добавим, в России тешат себя мыслями и заявляют, что Украина якобы никому не нужна, даже самим украинцам. Также там скучают по СССР и уверены, что его удастся хоть как-то возродить.