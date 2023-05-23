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Медведев назвал западных лидеров "жалкими и никчемными людьми"

23 мая 2023 18:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Медведев назвал западных лидеров "жалкими и никчемными людьми"
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев очередной раз разбрасывается истерическими заявлениями и пустыми угрозами в сторону Украины или Запада. В этот раз он назвал западных лидеров "жалкими и никчемными людьми, не желающими мира".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Общаясь с российскими журналистами, Медведев заявил, что он якобы пытался и "не оставлял попытки выстроить с Западом отношения во время его президентства, однако все усилия потрачены впустую", ведь это "жалкие, ничтожные люди".

"Они не хотят мира — они хотят войны, они не хотят сотрудничества — они хотят конфронтации, они всячески пытаются ограничить нашу страну. Именно поэтому такая характеристика. Словами Паниковского, если правильно помню", — заявил кремлевский пьяница.

Напомним, недавно Дмитрий Медведев разразился истерическими призывами уничтожить Зеленского и его окружение. Это произошло после того, как "неизвестный беспилотник" атаковал Кремль в ночь на 3 мая.

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