Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: Reuters

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев очередной раз разбрасывается истерическими заявлениями и пустыми угрозами в сторону Украины или Запада. В этот раз он назвал западных лидеров "жалкими и никчемными людьми, не желающими мира".

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Читайте также:

Заявления Медведева

Общаясь с российскими журналистами, Медведев заявил, что он якобы пытался и "не оставлял попытки выстроить с Западом отношения во время его президентства, однако все усилия потрачены впустую", ведь это "жалкие, ничтожные люди".

"Они не хотят мира — они хотят войны, они не хотят сотрудничества — они хотят конфронтации, они всячески пытаются ограничить нашу страну. Именно поэтому такая характеристика. Словами Паниковского, если правильно помню", — заявил кремлевский пьяница.

Напомним, недавно Дмитрий Медведев разразился истерическими призывами уничтожить Зеленского и его окружение. Это произошло после того, как "неизвестный беспилотник" атаковал Кремль в ночь на 3 мая.