Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Медведєв розізлив Молдову своєю істеричною заявою arrow

Медведєв розізлив Молдову своєю істеричною заявою

28 квітня 2023 16:09
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Медведєв розізлив Молдову своєю істеричною заявою
Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Фото: РосЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У МЗС Молдови викликали "на килим" посла Росії Олега Васнецова через скандальну заяву заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Він сказав, що "такої країни. Як Молдова, вже немає".

Про це повідомляє молдавське дипломатичне відомство, пише "Європейська правда".

Читайте також:

У чому скандал

Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, коментуючи заяву прем'єра Молови Доріна Речана про заборону на в'їзд до Молдови президента РФ Володимира Путіна, сказав, що "такої країни вже немає", оскільки "її продали Румунії".

У МЗС Молдови відразу заявивли, що не коментуватимуть "абсолютно неприйнятну мову заяв, зроблених сьогодні деякими російськими офіційними особами".

"Але ми хотіли б зазначити, що ми викличемо посла РФ у Молдові Олега Васнецова для отримання пояснень щодо заяв, які стосуються нашої країни", — заявили в МЗС країни. І назвали ці заяви "наклепницькими на адресу Молдови та ЄС".

В одному з ефірів телеканлів премʼр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що влада Молдови має "чорний список" росіян, яким заборонено в'їзд до країни, і незабаром він може бути оприлюднений.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Майя Санду звинуватила Росію у втручанні в майбутні регіональні вибори в Молдові. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

21:00 Синоптики розповіли, коли в Україну прийде весняне тепло

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB