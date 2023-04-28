Медведєв розізлив Молдову своєю істеричною заявою

Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Фото: РосЗМІ

У МЗС Молдови викликали "на килим" посла Росії Олега Васнецова через скандальну заяву заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Він сказав, що "такої країни. Як Молдова, вже немає".

Про це повідомляє молдавське дипломатичне відомство, пише "Європейська правда".

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Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, коментуючи заяву прем'єра Молови Доріна Речана про заборону на в'їзд до Молдови президента РФ Володимира Путіна, сказав, що "такої країни вже немає", оскільки "її продали Румунії".

У МЗС Молдови відразу заявивли, що не коментуватимуть "абсолютно неприйнятну мову заяв, зроблених сьогодні деякими російськими офіційними особами".

"Але ми хотіли б зазначити, що ми викличемо посла РФ у Молдові Олега Васнецова для отримання пояснень щодо заяв, які стосуються нашої країни", — заявили в МЗС країни. І назвали ці заяви "наклепницькими на адресу Молдови та ЄС".

В одному з ефірів телеканлів премʼр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що влада Молдови має "чорний список" росіян, яким заборонено в'їзд до країни, і незабаром він може бути оприлюднений.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Майя Санду звинуватила Росію у втручанні в майбутні регіональні вибори в Молдові.