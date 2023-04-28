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Медведев разозлил Молдову своим истерическим заявлением

28 апреля 2023 16:09
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Медведев разозлил Молдову своим истерическим заявлением
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Фото: РосСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В МИД Молдовы вызвали "на ковер" посла России Олега Васнецова из-за скандального заявления заместителя председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он сказал, что "такой страны. Как Молдова, уже нет".

Об этом сообщает молдавское дипломатическое ведомство, пишет "Европейская правда".

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В чем скандал

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявление премьера Моловы Дорина Речана о запрете на въезд в Молдову президента РФ Владимира Путина, сказал, что "такой страны уже нет", поскольку "ее продали Румынии".

В МИД Молдовы сразу заявили, что не будут комментировать "совершенно неприемлемый язык заявлений, сделанных сегодня некоторыми российскими официальными лицами".

"Но мы хотели бы отметить, что мы вызовем посла РФ в Молдове Олега Васнецова для получения объяснений по поводу заявлений, касающихся нашей страны" , — заявили в МИД страны. И назвали эти заявления "клеветническими в адрес Молдовы и ЕС".

В одном из эфиров телеканлов премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что у власти Молдовы есть "черный список" россиян, которым запрещен въезд в страну, и вскоре он может быть обнародован.

Напомним, ранее мы писали о том, что Майя Санду обвинила Россию во вмешательстве в грядущие региональные выборы в Молдове.

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