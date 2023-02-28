На антиурядовому мітингу в Кишиневі помітили росіян

Мітинг в Кишиневі

Сьогодні, 28 лютого, на антиурядовому мітингу у Молдові помітили росіян. Вони брали активну участь в акції протесту.

Про це повідомляє Nord News.

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Журналісти намагались взяти коментарі в росіян. Однак вони почали проявляти агресію, як тільки побачили знімальну групу. Літній чоловік із рф навіть вдарив оператора.

Росіяни не пояснили, чому вони беруть участь у мітингу.

Один з протестувальників погодився на коментар для ЗМІ.

"Я не звідси... Я не розумію вашої мови... Я тобі кажу, що я не звідси. Я з росії", — говорить росіянин.

Нагадаємо, сьогодні у столиці Молдови відбулася акція протесту "Рух для народу". До нього входять представники партії "Шор" та РАСЕ Георге Кавкалюка. Люди намагалися прорватися до будівлі уряду через поліцію.

Також ми писали, що росія планує дестабілізувати ситуацію в Молдові, аби відкрити новий фронт. Кремль хоче захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових.

Додамо, міністерство оборони росії виступило з заявою про те, що влада України нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. Водночас офіційна влада Молдови цю інформацію спростовує.