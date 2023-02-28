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На антиправительственном митинге в Кишиневе заметили россиян

28 февраля 2023 19:33
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
На антиправительственном митинге в Кишиневе заметили россиян
Митинг в Кишиневе
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Сегодня, 28 февраля, на антиправительственном митинге в Молдове заметили россиян. Они активно участвовали в акции протеста.

Об этом сообщает Nord News.

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Журналисты пытались взять комментарии у россиян. Однако они начали проявлять агрессию, как только увидели съемочную группу. Пожилой мужчина из рф даже ударил оператора.

Россияне не объяснили, почему они участвуют в митинге.

Один из протестующих согласился на комментарий для СМИ.

"Я не отсюда... Я не понимаю вашего языка... Я тебе говорю, что я не отсюда. Я из россии", — говорит россиянин.

Напомним, сегодня в столице Молдовы прошла акция протеста "Движение для народа". В него входят представители партии "Шор" и РАСЭ Георге Кавкалюка. Люди пытались прорваться к зданию правительства через полицию.

Также мы писали, что россия планирует дестабилизировать ситуацию в Молдове, чтобы открыть новый фронт. Кремль хочет захватить аэропорт в Кишиневе и опрокинуть туда своих военных.

Добавим, министерство обороны рф выступило с заявлением о том, что власти Украины якобы готовят провокацию против непризнанного Приднестровья. В то же время официальные власти Молдовы эту информацию опровергают.

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