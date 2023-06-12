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На Бєлгородщині через атаку дронів зійшов з рейок поїзд, — ЗМІ

12 червня 2023 12:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
На Бєлгородщині через атаку дронів зійшов з рейок поїзд, — ЗМІ
Російська залізниця. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Бєлгородській області сталася залізнична катастрофа. У ній російські пропагандисти звинувачують невідомі дрони-камікадзе.

Про це повідомляють Telegram-канали Baza і губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.

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Заява губернатора

Першим про інцидент на одному із залізничних шляхів Бєлгородщини заявив губернатор цього російського регіону В’ячеслав Гладков.

Він обмежився лише констатацією того факту, що з рейок зійшли 15 вантажних вагонів.

За словами Гладкова, вагони нібито були порожні і рухалися до станції одного із підприємств.

Коментар губернатора Гладкова про аварію на залізниці
Коментар губернатора Гладкова про аварію на залізниці

"Атака дронів"

Згодом Telegram-канал Baza заявив, що причиною залізничної катастрофи стала нібито атака безпілотних літальних засобів.

Два дрони камікадзе, як запевняють автори Telegram-каналу, атакували вантажний поїзд — один вибухнув перед локомотивом, інший влучив у хвостову частину составу.

Внаслідок цього, зазначає Baza, 15 вагонів і перекинулися.

Заява про атаку безпілотників
Заява про атаку безпілотників

Про можливих постраждалих обидва джерела одноголосно говорять, що ніхто не постраждав.

Пошкоджені, мовляв, лише залізничне полотно та контактні дроти.

Нагадаємо, на початку травня у Брянській області Росії залізничний потяг зійшов з рейок. Він мав 60 вагонів із нафтопродуктами та пиломатеріалами. На місці інциденту сталася пожежа. 

А в кінці травня декілька вагонів з газом і бензином зійшли з рейок в Ульяновській області РФ.

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