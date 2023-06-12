На Бєлгородщині через атаку дронів зійшов з рейок поїзд, — ЗМІ

Російська залізниця. Фото: росЗМІ

У Бєлгородській області сталася залізнична катастрофа. У ній російські пропагандисти звинувачують невідомі дрони-камікадзе.

Про це повідомляють Telegram-канали Baza і губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.

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Заява губернатора

Першим про інцидент на одному із залізничних шляхів Бєлгородщини заявив губернатор цього російського регіону В’ячеслав Гладков.

Він обмежився лише констатацією того факту, що з рейок зійшли 15 вантажних вагонів.

За словами Гладкова, вагони нібито були порожні і рухалися до станції одного із підприємств.

Коментар губернатора Гладкова про аварію на залізниці

"Атака дронів"

Згодом Telegram-канал Baza заявив, що причиною залізничної катастрофи стала нібито атака безпілотних літальних засобів.

Два дрони камікадзе, як запевняють автори Telegram-каналу, атакували вантажний поїзд — один вибухнув перед локомотивом, інший влучив у хвостову частину составу.

Внаслідок цього, зазначає Baza, 15 вагонів і перекинулися.

Заява про атаку безпілотників

Про можливих постраждалих обидва джерела одноголосно говорять, що ніхто не постраждав.

Пошкоджені, мовляв, лише залізничне полотно та контактні дроти.

Нагадаємо, на початку травня у Брянській області Росії залізничний потяг зійшов з рейок. Він мав 60 вагонів із нафтопродуктами та пиломатеріалами. На місці інциденту сталася пожежа.

А в кінці травня декілька вагонів з газом і бензином зійшли з рейок в Ульяновській області РФ.