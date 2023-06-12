На Бєлгородщині через атаку дронів зійшов з рейок поїзд, — ЗМІ
У Бєлгородській області сталася залізнична катастрофа. У ній російські пропагандисти звинувачують невідомі дрони-камікадзе.
Про це повідомляють Telegram-канали Baza і губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.
Заява губернатора
Першим про інцидент на одному із залізничних шляхів Бєлгородщини заявив губернатор цього російського регіону В’ячеслав Гладков.
Він обмежився лише констатацією того факту, що з рейок зійшли 15 вантажних вагонів.
За словами Гладкова, вагони нібито були порожні і рухалися до станції одного із підприємств.
"Атака дронів"
Згодом Telegram-канал Baza заявив, що причиною залізничної катастрофи стала нібито атака безпілотних літальних засобів.
Два дрони камікадзе, як запевняють автори Telegram-каналу, атакували вантажний поїзд — один вибухнув перед локомотивом, інший влучив у хвостову частину составу.
Внаслідок цього, зазначає Baza, 15 вагонів і перекинулися.
Про можливих постраждалих обидва джерела одноголосно говорять, що ніхто не постраждав.
Пошкоджені, мовляв, лише залізничне полотно та контактні дроти.
Нагадаємо, на початку травня у Брянській області Росії залізничний потяг зійшов з рейок. Він мав 60 вагонів із нафтопродуктами та пиломатеріалами. На місці інциденту сталася пожежа.
А в кінці травня декілька вагонів з газом і бензином зійшли з рейок в Ульяновській області РФ.