В Белгородской области из-за атаки дронов сошел с рельсов поезд, — СМИ
В Белгородской области произошла железнодорожная катастрофа . В нем российские пропагандисты обвиняют неизвестные дроны-камикадзе.
Об этом сообщают Telegram-каналы Baza и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова .
Заявление губернатора
Первым об инциденте на одном из железнодорожных путей Белгородской области заявил губернатор этого российского региона Вячеслав Гладков.
Он ограничился лишь констатацией того факта, что с рельсов сошли 15 грузовых вагонов.
По словам Гладкова, вагоны якобы были пусты и двигались к станции одного из предприятий.
"Атака дронов"
Впоследствии Telegram-канал Baza заявил, что причиной железнодорожной катастрофы стала якобы атака беспилотных летательных средств.
Два дрона камикадзе, как уверяют авторы Telegram-канала, атаковали грузовой поезд — один взорвался перед локомотивом, другой попал в хвостовую часть состава.
В результате этого, отмечает Baza, 15 вагонов и опрокинулись.
О возможных пострадавших оба источника единогласно говорят, что никто не пострадал.
Повреждены только железнодорожное полотно и контактные провода.
Напомним, в начале мая в Брянской области России железнодорожный поезд сошел с рельсов. У него было 60 вагонов с нефтепродуктами и пиломатериалами. На месте инцидента произошел пожар.
А в конце мая несколько вагонов с газом и бензином сошли с рельсов в Ульяновской области РФ.