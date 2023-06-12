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В Белгородской области из-за атаки дронов сошел с рельсов поезд, — СМИ

12 июня 2023 12:59
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Белгородской области из-за атаки дронов сошел с рельсов поезд, — СМИ
Российская железная дорога. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Белгородской области произошла железнодорожная катастрофа . В нем российские пропагандисты обвиняют неизвестные дроны-камикадзе.

Об этом сообщают Telegram-каналы Baza и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова .

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Заявление губернатора

Первым об инциденте на одном из железнодорожных путей Белгородской области заявил губернатор этого российского региона Вячеслав Гладков.

Он ограничился лишь констатацией того факта, что с рельсов сошли 15 грузовых вагонов.

По словам Гладкова, вагоны якобы были пусты и двигались к станции одного из предприятий.

Комментарий губернатора Гладкова об аварии на железной дороге
Комментарий губернатора Гладкова об аварии на железной дороге

"Атака дронов"

Впоследствии Telegram-канал Baza заявил, что причиной железнодорожной катастрофы стала якобы атака беспилотных летательных средств.

Два дрона камикадзе, как уверяют авторы Telegram-канала, атаковали грузовой поезд — один взорвался перед локомотивом, другой попал в хвостовую часть состава.

В результате этого, отмечает Baza, 15 вагонов и опрокинулись.

Заявление об атаке беспилотников
Заявление об атаке беспилотников

О возможных пострадавших оба источника единогласно говорят, что никто не пострадал.

Повреждены только железнодорожное полотно и контактные провода.

Напомним, в начале мая в Брянской области России железнодорожный поезд сошел с рельсов. У него было 60 вагонов с нефтепродуктами и пиломатериалами. На месте инцидента произошел пожар.

А в конце мая несколько вагонов с газом и бензином сошли с рельсов в Ульяновской области РФ.

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