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В Індії збільшилася кількість жертв внаслідок залізничної катастрофи

3 червня 2023 18:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Індії збільшилася кількість жертв внаслідок залізничної катастрофи
Наслідки залізничної катастрофи в Індії. Фото: REUTERS/Adnan Abidi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Індії збільшилася кількість загиблих та поранених внаслідок зіткнення пасажирського поїзда з вантажним. Наразі відомо, що загинули понад 280 людей. 

Про це повідомляє CNN.

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Видання зазначає, що зіткнення поїздів вчора, 3 червня, стало однієї з найжахливіших залізничних аварій в історії країни.

Чиновники повідомили, що понад 280 людей загинули і понад 1000 отримали поранення.

Причина катастрофи в Індії залишається незрозумілою, але високопоставлений чиновник державної залізниці повідомив, що, ймовірно, це сталося через збій сигналізації.

Міністр залізниці Ашвіні Вайшнау заявив, що було призначено "розслідування високого рівня", щоб зрозуміти, що стало причиною аварії.

"Ми не можемо повернути тих, кого втратили, але уряд з ними у їхньому горі. Цей інцидент є дуже серйозним для уряду… Хто б не був визнаний винним, буде суворо покараний", — сказав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. 

Нагадаємо, в Індії пасажирський поїзд Coromandel Express зіткнувся з вантажним потягом у районі Баласор у штаті Одіша. 

Також ми писали, що в Індії у штаті Одіша в результаті зіткнення двох потягів загинули 233 людини, ще 900 отримали пошкодження. Влада зазначила, що за кількістю жертв це найбільша залізнична аварія за останні більш ніж 10 років.

Додамо, внаслідок зіткнення пасажирського поїзда із зустрічним вантажним складом на півночі Греції загинули 32 особи, а близько 85 отримали поранення. 

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