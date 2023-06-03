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В Индии увеличилось количество жертв в результате железнодорожной катастрофы

3 июня 2023 18:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Индии увеличилось количество жертв в результате железнодорожной катастрофы
Последствия железнодорожной катастрофы в Индии Фото: REUTERS/Adnan Abidi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Индии увеличилось количество погибших и раненых в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым. Сейчас известно, что погибли более 280 человек.

Об этом сообщает CNN.

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Издание отмечает, что столкновение поездов вчера, 3 июня, стало одной из самых ужасных железнодорожных аварий в истории страны.

Чиновники сообщили, что более 280 человек погибли и более 1000 получили ранения.

Причина катастрофы в Индии остается неясной, но высокопоставленный чиновник государственной железной дороги сообщил, что вероятно это произошло из-за сбоя сигнализации.

Министр железной дороги Ашвини Вайшнау заявил, что было назначено "расследование высокого уровня", чтобы понять, что стало причиной аварии.

"Мы не можем вернуть тех, кого потеряли, но правительство с ними в их горе. Этот инцидент очень серьезный для правительства… Кто бы ни был признан виновным, будет сурово наказан", — сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Напомним, в Индии пассажирский поезд Coromandel Express столкнулся с грузовым поездом в районе Баласор в штате Одиша.

Также мы писали, что в Индии в штате Одиша в результате столкновения двух поездов погибли 233 человека, еще 900 получили повреждения. Власти отметили, что по количеству жертв это крупнейшая железнодорожная авария за последние более 10 лет.

Добавим, в результате столкновения пассажирского поезда со встречным грузовым составом на севере Греции погибли 32 человека, а около 85 получили ранения.

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