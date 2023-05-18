На острові Крит стався землетрус
Світ продовжує страждати від численних вибриків природи. Так, на острові Крит в Егейському морі стався землетрус магнітудою 4,3 бала за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє Директорат із ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) в Twitter.
Що сталося
"Землетрус стався о 22.55 за центральноєвропейським часом, епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 7,59 кілометра", — йдеться у повідомленні.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 17, 2023
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Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [280.25 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-05-17
Saat:22:55:58 TSİ
Enlem:35.164 N
Boylam:24.976 E
Derinlik:7.59 km
Detay:https://t.co/IpuqQoE1p3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Що відомо про землетруси в Україні та світі
Нагадаємо, що центральна Японія постраждала від землетрусу магнітудою 5,0. Префектуру Ішікава, яка постраждала від потужного землетрусу минулої п’ятниці, в середу вранці знову сколихнув підземний поштовх.
Також ми повідомляли, що нещодавно сейсмологи зафіксували підземні поштовхи. Землетрус було зареєстровано за 7 км на захід від міста Яремче, Івано-Франківської області, на глибині 3 км.
Додамо, що біля новозеландських островів Кермадек стався потужний землетрус. Магнітуда стихійного лиха становила 7,2 бали.